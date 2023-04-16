"Турпром": таможенники начали применять новую схему для получения взяток от туристов

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В иммиграционной службе Индонезии разразился скандал. Турист из Тайваня стал жертвой новой схемы вымогательства со стороны таможенных служащих. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

С туриста потребовали огромную сумму в 600 млн местных рупий или примерно 6,3 тыс. долларов за то, что он якобы фотографировал в очереди на оформление таможенных деклараций в зале прибытия. В результате мужчине пришлось заплатить $430. Турист признал, что фотографировал, однако объяснил, что делал это для таксиста, чтобы "объяснить, почему они опаздывают".

Гражданин заметил, что таможенники пытались провести ту же махинацию с другим туристом из Бирмы. После этого тайваньца отвели в отдельную комнату, чтобы обсудить штраф, где таможенный офицер начал торговаться. Это ещё больше убедило туриста в мошенничестве.

"Похоже, это массовое мошенничество, и они наживаются на туристах. Тайваньские официальные лица должны помочь туристам, попавшим в подобную ситуацию", — приводит слова турист "Турпром".

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