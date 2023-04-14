Летний сезон на горном курорте "Роза Хутор" стартует 28 апреля

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его

программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

В преддверии летнего сезона, с 21 по 27 апреля, основные канатные дороги "Роза Хутор", а также аттракцион родельбан, отправятся на плановые регламентные работы. В этот период будет работать подъемник "Стрела", который доставит гостей курорта из Роза Долины на отметку 1600 метров над уровнем моря. В межсезонье здесь открывается атмосферный Горный парк с фотозонами и выставкой техники. Для посещения Горной Олимпийской деревни будет организовано бесплатное транспортное сообщение на микроавтобусах. С 28 апреля канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс" с подъемом на Роза Пик, а также кресельный подъемник "Волчья Скала" (в режиме карусели) возобновят свою работу. Аттракцион родельбан будет открыт 29 апреля, кресельный подъемник Эдельвейс — 1 мая, также в режиме карусели.

В настоящий момент курорт предлагает воспользоваться акцией раннего бронирования номеров в летний сезон, когда гости при проживании более 5 ночей получают в подарок дополнительную ночь. Как отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров:

"Мы готовы предложить интересную и сбалансированную программу летнего отдыха в горах, которая включает природные достопримечательности, горные маршруты разной сложности, прогулки на велосипедах, развлечения на свежем воздухе, пляж на Черном море, SPA-процедуры и здоровое питание".

В фокусе внимания курорта развитие природного туризма. В этом летнем сезоне ожидается, что карта пеших троп курорта пополнится новыми маршрутами. По словам Рушана Сабирова, будет запущено самое большое количество троп в горах Сочи, в том числе с возможностью подняться на самую высокую точку хребта Аибга — "Каменный столб" 2509 метров с панорамой на 360 метров и видом не только на Черное море, но даже на Абхазию. Вновь будет открыт популярный природный парк водопадов Менделиха, где находится и самый высокий в регионе водопад — "Золотой".

"В этом сезоне мы порадуем наших гостей обширной программой мероприятий и фестивалей, готовим несколько интереснейших проектов, один из которых будет посвящен гастрономии и локальной кухне", — подчеркнул заместитель генерального

директора.

Летняя инфраструктура курорта будет открываться постепенно в соответствии с погодными условиями.