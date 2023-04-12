Туристам разъяснили последствия принятия закона об электронных повестках в РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отраслевые юристы прокомментировали последствия внесения изменений в закон о воинской обязанности. Повестки будут отправляться через портал "Госуслуг" и заказными письмами, а также через МФЦ. Специалисты дали свои комментарии по этому поводу в беседе с TourDom.ru.

Юрист Игорь Косицын, оценивая последствия нововведений, призвал мужчин, подлежащих воинской обязанности, быть готовыми к возможным ограничениям на выезд за рубеж.

"Для туристов это означает, что граждане, которых призовут на воинскую службу, после получения повестки не смогут покинуть Россию", — пояснил эксперт.

Юрист Мария Чапиковская ответила на вопрос о возможных проблемах российских туристов, если им придёт повестка из военкомата во время отдыха. По её словам, такая ситуация теоретически возможна.

"В таком случае есть возможность доказать, что мужчина не уклонялся от получения повестки и добросовестно отсутствовал в месте проживания", — указала она.

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Кто получит электронные повестки?