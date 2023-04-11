Курорт "Роза Хутор" поддержал выпуск монографии по истории Красной Поляны

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Вышел в свет второй том историографической монографии "История Красной Поляны" краснодарского историка и краеведа Дмитрия Андреева. Это единственный исследовательский труд, обобщивший все этапы исторического развития местности в долине реки Мзымта — от древних времен до современности. Глубокая и хорошо иллюстрированная работа в деталях показывает историю возникновения Красной Поляны, особенности жизни поселка и его самобытного населения в разное время. Публикация монографии была осуществлена при финансовой поддержке курорта "Роза Хутор".

"Сохранение исторического наследия — один из ключевых компонентов повестки устойчивого развития "Роза Хутор". Мы знаем, что курорт расположен в регионе с уходящей в глубокую древность историей. В нашем коллективе много сотрудников, продолжающих путь своих предков, возделывавших и украшавших эту землю из поколения в поколение. Мы рады возможности поддержать публикацию эпического труда нашего современника, взявшегося изложить историю Красной Поляны в мельчайших подробностях. Второй том издания, как и первый, будет передан в школьные и муниципальные библиотеки Сочи", — отметил директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Во второй том монографии Дмитрия Андреева вошли события, отражающие историческое развитие Красной Поляны на протяжении ХХ века. В книге приведены интересные факты о посещении этих мест представителями творческой интеллигенции, о периоде гражданской войны в долине Мзымты, становлении поселка в трудные 1920-е годы, его социально-экономической жизни в этот период. Кроме того, впервые опубликованы посемейные списки жителей Красной Поляны, а также списки муниципализированных строений начала 1920-х годов. Книга содержит большое количество старых фотографий, портретов, топографических карт, схем и т. п., что позволяет более тонко ощутить дух эпохи.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными изучению топонимов и истории Западного Кавказа. Над новой книгой "История Красной Поляны" он трудился более пяти лет, используя обширные данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя и Тбилиси, а также малоизвестные литературные источники, включая туристские путеводители и очерки путешественников советской и императорской эпох.

"История — это моя специальность, я — историк. Многие знают меня как организатора горных походов по Западному Кавказу, кто-то хвалит мои фотографии природных ландшафтов, а кому-то оказались полезны мои географические и краеведческие публикации. Однако, именно исторические исследования — это самая главная и большая работа в моей жизни. Материалы для монографии я собрал в сотнях архивных документах, надеюсь, что мой труд станет полезным как для ученых-исследователей, так и для самого широкого круга влюбленных в Красную Поляну и окрестные горы", — рассказал автор книги Дмитрий Андреев.

Тираж двухтомной монографии "История Красной Поляны" составил 500 экземпляров. Приобрести книгу можно в магазинах поселка, а также через сайт автора издания www.mountaindreams.ru.