Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Washington Post рассказал о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
Арестович о сражающихся на стороне РФ украинцах: После третьего тоста начинают петь по-украински
Глава СКР Бастрыкин: иностранцы стали в пять раз чаще совершать убийства в России
Al Jazeera: анализ снимков спутника показал, что ВСУ предстоит кровавая битва за Крым
Американский сенатор пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно
Депутат Водолацкий заявил, что Зеленский мог планировать атаку на Ростовскую область
Отец умершей от онкологии Жанны Фриске оценил состояние Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Гармаш подтвердил работу над продолжением фильма "Чебурашка"
Global Times: политический раскол в США мог стать причиной утечки документов Пентагона

CNBC: российские туристы за границей боятся одного вопроса: "Из какой вы страны?"

1:55
Туризм

За последний год для жителей России, любящих поездки за границу, выбираться из страны стало намного более сложно и дорого. Но некоторые россияне жалуются совсем на другое.

CNBC: российские туристы за границей боятся одного вопроса: "Из какой вы страны?"

В разных странах мира усиливаются антироссийские настроения. Несколько россиян рассказали о том, что их беспокоит. Так, девушка по имени Анна, просившая не называть фамилию и настоящее имя из-за страха "непредсказуемых от последствий", находится в Москве, и не знает, когда покинет Россию. Обычно она посещала одну-две страны в год. Но сейчас путешествия за границу кажутся ей чем-то невозможным. Российские кредитные карты заблокированы почти везде, купить иностранную валюту в России очень сложно.

Ещё одна российская туристка по имени Лана, также просившая не называть её имя из-за опасений "возмездия со стороны российских властей", живёт в Азии. Она планировала вернуться домой прошлым летом впервые с начала пандемии, но отменила поездку после начала СВО. Теперь она путешествует по странам Азии вроде Таиланда и Японии. Лана признаётся, что люди по-разному реагируют, когда узнают, что она из России, как пишет CNBC.

Если раньше разговор всё время переходил на водку, балалайку и матрёшек, то теперь идут и негативные комментарии. Не все понимают, что правительство, страна и народ — это не всегда одно и то же. Анна также признаётся, что сообщать о своём российском происхождении всегда было сложно даже до СВО, поскольку в отношении россиян существуют предубеждение. К примеру, в польских ресторанах официанты не стали её обслуживать, заметив путеводитель на русском языке. После этого она стала чаще скрывать свою национальность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На российских туристов напали в Египте
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Русские чуть не сбили самолёт-разведчик НАТО вблизи Крыма
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
Последние материалы
Вдова Бориса Грачевского Белоцерковская рассказала, как чуть не умерла из-за приступа аллергии
Войска ВС России успешно продвигаются в Марьинке
CNN: страны, за которыми следила разведка США, требуют комментариев от Байдена
Ferrari F40 конфискована у водителя без страховки
МК: в словах президента РФ Владимира Путина найден секрет победы Запада над Россией
Аналитики: в 2023 году в России резко возросли госзакупки китайских автомобилей
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии
Отмечается рост спроса на дешёвые шины: россияне сокращают расходы
Генерал Бондарев: армия Украины истощена, контрнаступление Киева обречено на провал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников