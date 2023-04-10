CNBC: российские туристы за границей боятся одного вопроса: "Из какой вы страны?"

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последний год для жителей России, любящих поездки за границу, выбираться из страны стало намного более сложно и дорого. Но некоторые россияне жалуются совсем на другое.

В разных странах мира усиливаются антироссийские настроения. Несколько россиян рассказали о том, что их беспокоит. Так, девушка по имени Анна, просившая не называть фамилию и настоящее имя из-за страха "непредсказуемых от последствий", находится в Москве, и не знает, когда покинет Россию. Обычно она посещала одну-две страны в год. Но сейчас путешествия за границу кажутся ей чем-то невозможным. Российские кредитные карты заблокированы почти везде, купить иностранную валюту в России очень сложно.

Ещё одна российская туристка по имени Лана, также просившая не называть её имя из-за опасений "возмездия со стороны российских властей", живёт в Азии. Она планировала вернуться домой прошлым летом впервые с начала пандемии, но отменила поездку после начала СВО. Теперь она путешествует по странам Азии вроде Таиланда и Японии. Лана признаётся, что люди по-разному реагируют, когда узнают, что она из России, как пишет CNBC.

Если раньше разговор всё время переходил на водку, балалайку и матрёшек, то теперь идут и негативные комментарии. Не все понимают, что правительство, страна и народ — это не всегда одно и то же. Анна также признаётся, что сообщать о своём российском происхождении всегда было сложно даже до СВО, поскольку в отношении россиян существуют предубеждение. К примеру, в польских ресторанах официанты не стали её обслуживать, заметив путеводитель на русском языке. После этого она стала чаще скрывать свою национальность.

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