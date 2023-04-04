Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: президент РФ Владимир Путин совершил чудо с русским миром
Макаревич* спел песню на злобу дня: Кто сумел отбиться, кто смотался быстро
Iltalehti: в северной Финляндии у границ с Россией появится база НАТО
Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева: "Он не предал себя"
МК: Коротченко заявил об угрозах для для России от вступления Финляндии в НАТО
Mash: кураторы подозреваемой в убийстве военкора Треповой отправляли ей за выполнение заданий по 20 тысяч рублей
В Энергодаре Запорожской области после ремонта начал работать бассейн
Физиогномист оценил мимику Треповой при вручении бюста Татарскому: Без памяти просто сделала это
Горный курорт "Роза Хутор" поддержит архитектурный конкурс "Зелёный приют туриста"

Ирак ждёт россиян на отдых: будет дешёвый олл-инклюзив

3:32
Туризм

Многие страны закрыли свои двери для россиян после начала спецоперации, поэтому стоит обратить внимание на те направления, которые ранее не были интересны. Предстоящим летом предлагается посетить Ирак, в котором обещают обустроить пляжи и олл-инклюзив для туристов.

Ирак ждёт россиян на отдых: будет дешёвый олл-инклюзив

Журналист сайта aif.ru Георгий Зотов посетил страну, имидж которой, мягко говоря, жуткий. Цены на билеты обойдутся в 28-35 тысяч рублей, если лететь через Стамбул. Также придётся потратиться на однократную туристическую визу. По прилёте надо будет за неё оплатить 75 долларов.

Что касается такси, перед посещением Ирака лучше установить на мобильное приложение Careem или Obr, так как "Убер" в стране не работает. Журналист отмечает, что пробки в Багдаде чудовищные.

В отношении еды в столице всё сложно, констатирует Зотов. Уличная еда, к которой привыкли россияне, отличается дешевизной, но прожевать её будет сложно.

"Три шашлыка из баранины, лепёшки, помидоры-гриль, вода и солёные овощи — в районе 400 рублей. Но прожевать это будет сложно. В "кебабных" у базара Шорджа свежевыпеченные лепёшки и шашлык мягче: стоит ожидать платы семь-восемь долларов за обед. Полно подделок под американский фастфуд (гамбургеры, пицца), который тоже делают не особо вкусно, только желудок набить", — делится журналист.

Алкоголь можно найти в христианских магазинах, так как в подавляющем большинстве заведений его не подают.

Сам Багдад весьма колоритный город, без "евроремонтов" и новых построек, но зато с первозданным видом, который придаёт аутентичный налёт, пишет Зотов в своём материале. В столице Ирака есть что посмотреть: это и улица ар-Рашид с османскими постройками, и старинные кварталы центра города, и дворец Аббасидов, и пешеходная улица Мутанабби, рынок медников Сафафир и Шиитская "золотая мечеть" аль-Казимийя не оставят равнодушными никого, ну и как же без дворцов диктатора Саддама Хусейна.

В Багдаде много блокпостов, военные и полиция наблюдаются везде. Безопасность на высшем уровне, начиная от сканера и собак в аэропорту и заканчивая охраной отеля. Последний, к слову, стоит от 50 до 250 долларов. Чем ниже цена, тем более вероятна ржавчина в ванной и схожесть с "корытом".

Зотов посетил турагентства, где специалист рассказал, что в Ираке рады тому, что теперь визы выдают по прилёте.

"В Ираке крайне интересно и недорого! А вы были в Басре? Это наша настоящая арабская Венеция, хорошие пляжи. Тут бардак, конечно, но море супер. Мы надеемся, что русским организуют краткие турпоездки в Ирак, на пару дней из Дубая, Стамбула или Египта — здесь настоящая, не прилизанная арабская экзотика. В планах правительства есть обустройство пляжей и строительство дешёвых отелей по системе олл-инклюзив в Басре", — рассказал работник агентства.

Он напомнил, что война в Ираке уже закончилась, поэтому зовёт всех россиян в страну, которой есть что показать своим туристам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

туризм в Ираке
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Последние материалы
Ирак ждёт россиян на отдых: будет дешёвый олл-инклюзив
Президент РФ Путин: санкции — это надолго, нужно идти по пути суверенного развития
На Большой сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектакля "Король Лир"
Песков предупредил, что вступление Финляндии в НАТО скажется на её отношениях с Россией
Иммунолог Суворова: аллергия очень похожа по симптоматике на лёгкое ОРВИ
На Московском экономическом форуме Новый Театр представит спектакль о Петре Столыпине
Слова Борреля о наказании России взбесили пользователей Сети
SuperJob: среднестатистическому россиянину для счастья нужно получать 195 тысяч рублей в месяц
Марочко: ВСУ после улучшения погоды пытаются наступать на всех направлениях
The Telegraph: Путин вывел экспорт нефти из России на беспрецедентный уровень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников