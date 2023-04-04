Ирак ждёт россиян на отдых: будет дешёвый олл-инклюзив

3:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие страны закрыли свои двери для россиян после начала спецоперации, поэтому стоит обратить внимание на те направления, которые ранее не были интересны. Предстоящим летом предлагается посетить Ирак, в котором обещают обустроить пляжи и олл-инклюзив для туристов.

Журналист сайта aif.ru Георгий Зотов посетил страну, имидж которой, мягко говоря, жуткий. Цены на билеты обойдутся в 28-35 тысяч рублей, если лететь через Стамбул. Также придётся потратиться на однократную туристическую визу. По прилёте надо будет за неё оплатить 75 долларов.

Что касается такси, перед посещением Ирака лучше установить на мобильное приложение Careem или Obr, так как "Убер" в стране не работает. Журналист отмечает, что пробки в Багдаде чудовищные.

В отношении еды в столице всё сложно, констатирует Зотов. Уличная еда, к которой привыкли россияне, отличается дешевизной, но прожевать её будет сложно.

"Три шашлыка из баранины, лепёшки, помидоры-гриль, вода и солёные овощи — в районе 400 рублей. Но прожевать это будет сложно. В "кебабных" у базара Шорджа свежевыпеченные лепёшки и шашлык мягче: стоит ожидать платы семь-восемь долларов за обед. Полно подделок под американский фастфуд (гамбургеры, пицца), который тоже делают не особо вкусно, только желудок набить", — делится журналист.

Алкоголь можно найти в христианских магазинах, так как в подавляющем большинстве заведений его не подают.

Сам Багдад весьма колоритный город, без "евроремонтов" и новых построек, но зато с первозданным видом, который придаёт аутентичный налёт, пишет Зотов в своём материале. В столице Ирака есть что посмотреть: это и улица ар-Рашид с османскими постройками, и старинные кварталы центра города, и дворец Аббасидов, и пешеходная улица Мутанабби, рынок медников Сафафир и Шиитская "золотая мечеть" аль-Казимийя не оставят равнодушными никого, ну и как же без дворцов диктатора Саддама Хусейна.

В Багдаде много блокпостов, военные и полиция наблюдаются везде. Безопасность на высшем уровне, начиная от сканера и собак в аэропорту и заканчивая охраной отеля. Последний, к слову, стоит от 50 до 250 долларов. Чем ниже цена, тем более вероятна ржавчина в ванной и схожесть с "корытом".

Зотов посетил турагентства, где специалист рассказал, что в Ираке рады тому, что теперь визы выдают по прилёте.

"В Ираке крайне интересно и недорого! А вы были в Басре? Это наша настоящая арабская Венеция, хорошие пляжи. Тут бардак, конечно, но море супер. Мы надеемся, что русским организуют краткие турпоездки в Ирак, на пару дней из Дубая, Стамбула или Египта — здесь настоящая, не прилизанная арабская экзотика. В планах правительства есть обустройство пляжей и строительство дешёвых отелей по системе олл-инклюзив в Басре", — рассказал работник агентства.

Он напомнил, что война в Ираке уже закончилась, поэтому зовёт всех россиян в страну, которой есть что показать своим туристам.

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туризм в Ираке