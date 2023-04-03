Не менее 6 тыс. гостей соберет фестиваль BoogelWoogel на курорте "Роза Хутор"

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Организаторы фестиваля BoogelWoogel подвели промежуточные итоги регистрации участников. На данный момент больше всего лыжников и сноубордистов намерены участвовать в "Совершенно Летнем" спуске

— 1591 человек. Представители "Роза Хутор" рассчитывают, что на фестиваль в этом году приедет в общей сложности около 6 тыс. гостей.

Больше всего зарегистрировавшихся — из Москвы. Гости карнавала летят из Архангельска, Бишкека (Кыргызстан), Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Краснодарского края, Магадана, Новосибирска, Норильска, Нурсултана (Казахстан), Омска, Петропавловск-Камчатского, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Североморска, Сочи, Тулы, Хабаровска и Якутска.

"Мы ожидаем, что на фестиваль в этом году приедут до 6 тысяч гостей. Особенность BoogelWoogel в том, что для многих участие в нем стало традицией, его поклонники специально готовятся, выбирают

костюмы для спусков и приезжают на наш курорт. А у нас есть все необходимое для того, чтобы проводить подобные праздники и не только. Безусловно, этот фестиваль делает ярче календарь мероприятий не только горного кластера, но и города Сочи в целом", — сказал

заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров. "С 5 по 9 апреля мы впервые проведем семь креативных спусков. Большинство из них, как например, "Совершенно Летний" спуск, состоится впервые. Тем не менее он сейчас является лидером по количеству регистраций. На данный момент 1591 человек намерены спуститься с горы на лыжах или сноуборде в шортах, сарафанах, с надувными кругами и с прочими атрибутами летнего отдыха. Рекорд Гиннеса в 2016 году нам удалось установить благодаря участию 1008 человек. Вот так, не ставя специально рекордов, мы берем новую высоту", — сказал директор фестиваля BoogelWoogel Никита Гирин.

Напомним, фестиваль BoogelWoogel пройдет на курорте "Роза Хутор" с 5 по 9 апреля. Участие во всех активностях BoogelWoogel, проход на концерт хедлайнеров — бесплатный. Хедлайнеры будут выступать

три дня. 6 апреля — группа "Марлины" и импровизаторы PROSECCO с комедийным спектаклем, 7 апреля — The Hatters, 8 апреля — UMA2RMAN. Креативные спуски распределены в течение 3-х дней: 6 апреля — "Совершенно Летний" спуск и спуск "Цветной дым", 7 апреля — "Карнавальный спуск", "Свадебный спуск", 8 апреля — "Пижамный спуск", спуск "Красная дорожка" и "Ночной спуск". Карнавал BoogelWoogel проводится на "Роза Хутор" с 2016 года.

Все новости, фото и видео высокогорного карнавала — на официальном сайте boogelwoogel.ru и в группе ВКонтакте.