На россиянку, отдыхавшую на Гоа, напали официант и электрик, работавшие в отеле

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Беззаботный отдых на Гоа для жительницы Набережных Челнов закончился плачевно — на девушку напали двое работников отеля прямо в её номере.

Как пишет inkazan.ru, местом отдыха для жительницы Набережных Челнов в Индии стал отель Morjim Grand Inn.

Сначала у россиянки сломался холодильник в номере, на что она пожаловалась администрации. Прибор отремонтировали, и позже, уже ночью, двое неизвестных мужчин спросили девушку, всё ли в порядке с её холодильником.

Этой же ночью эти же двое мужчин ворвались к ней в номер и пытались удержать силой. Россиянка кричала, кусалась и всячески сопротивлялась, и из-за этого, видимо, преступники решили с ней не связываться и скрылись.

Девушка хотела вызвать полицию, однако администрация отказалась это делать, пригрозив постоялице "нехорошими последствиями". Однако знакомые пострадавшей всё-таки обратились в органы правопорядка, которые выяснили, что на россиянку напали двое сотрудников отеля — 29-летний официант и 26-летний электрик. Нападавшие признались, что их целью было ограбление.

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