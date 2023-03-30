Эксперт озвучил самые дешёвые направления для летнего отдыха — от 40 тысяч за неделю

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя стоимость летнего отдыха выросла, в этом году у россиян будут доступные направления. О них рассказал эксперт в области туризма.

Самое время уже начать планировать летний отпуск, ведь в нынешнем году у жителей России будут направления, которые не потребуют слишком больших расходов, несмотря на общий рост стоимости авиаперелётов и гостиниц. Об этом рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник. Он подчеркнул, что наиболее дешёвыми курортами в России останутся Анапа и Крым, бюджетный отдых можно запланировать и в Калининграде, а вот за границу лучше всего лететь в Тунис, если Росавиация одобрит лётную программу.

"Ценник там достаточно приятный — недельный тур в Тунисе стоит сейчас порядка 75-80 тысяч на двоих, то есть 40 тысяч на человека на неделю, — цитирует эксперта "Вечерняя Москва". — Перелёт, проживание, питание — всё включено, это большой плюс".

Относительно доступным будет отдых и в Абхазии — около 40 тысяч рублей на двоих при проживании в течение одной недели. В эту сумму входят перелёт и трансфер. При этом аналитики сообщают, что на майские праздники уровень внутреннего туризма на стадии бронирования в нынешнем году вырос в два раза, по сравнению с 2022 годом.

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"Лето уже на пороге. Чего ждать от природы местным жителям и где можно погреться на солнце туристам?