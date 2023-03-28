Гостиница Rosa Springs курорта "Роза Хутор" признана лучшим семейным отелем России

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель стал победителем премии Russian Hospitality Awards 2022. В рамках традиционного ежегодного мероприятия вот уже пять лет определяются лучшие гостиницы страны. В 2022 году на конкурсе было представлено 24 номинации, в них приняли участие 632 отеля из разных регионов России.

"Пройти во второй этап конкурса можно было только при наличии высокого рейтинга в международных и локальных системах онлайн-бронирования. При этом учитывались только те системы, где отзывы могут оставить реальные гости отеля. Во втором этапе отель оценивали уже члены жюри. Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе пяти километров, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность", — рассказали в пресс-службе отеля Rosa Springs.

В итоге Rosa Springs стал победителем в номинации "Лучший семейный отель" России. Гостиница расположена на высоте 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Во время зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов самого высокого уровня. После игр отель превратился в комфортабельный горный санаторий с собственным бассейном и клиникой превентивной медицины с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям абсолютно новый подход в гостиничном сервисе — Life Balance — полностью сбалансированную программу отдыха, которая включает разнообразные активности и развлечения, вкусное и здоровое питание, оздоровительные и SPA-процедуры.

"Опираясь на шестилетний опыт санаторно-курортного лечения в Rosa Springs разработаны уникальные оздоровительные программы: "Баланс тела", "Здоровье митохондрий", "Антистресс", "Детокс и биохакинг", "Здоровый сон" и другие. Даже одна неделя, проведенная в горах на высоте 1100 метров над уровнем моря, положительно отражается на самочувствии. Мягкий климат, целебный горный воздух и окружающие пейзажи, в интеграции с передовыми медицинскими технологиями дают отличный оздоровительный эффект", — отметили в Rosa Springs.

Помимо лечебных и beauty-процедур отдых в отеле включает разнообразные физические активности, здесь регулярно проходят тренинги личностного роста, мастер-классы, квесты для всей семьи. В Rosa Springs предусмотрены все услуги для детей, включая оздоровительные и лечебные процедуры, консультации врача-педиатра, развлечения и занятия с профессиональными педагогами-аниматорами, а также профессиональные спортивные тренировки. Специально разработанное меню ресторана включает множество блюд здоровой кухни и позволяет сформировать привычки правильного питания, основанные на любви и внимании к себе.