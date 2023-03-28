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Гостиница Rosa Springs курорта "Роза Хутор" признана лучшим семейным отелем России

3:10
Туризм

Отель стал победителем премии Russian Hospitality Awards 2022. В рамках традиционного ежегодного мероприятия вот уже пять лет определяются лучшие гостиницы страны. В 2022 году на конкурсе было представлено 24 номинации, в них приняли участие 632 отеля из разных регионов России.

Гостиница Rosa Springs курорта "Роза Хутор" признана лучшим семейным отелем России

"Пройти во второй этап конкурса можно было только при наличии высокого рейтинга в международных и локальных системах онлайн-бронирования. При этом учитывались только те системы, где отзывы могут оставить реальные гости отеля. Во втором этапе отель оценивали уже члены жюри. Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе пяти километров, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность", — рассказали в пресс-службе отеля Rosa Springs.

В итоге Rosa Springs стал победителем в номинации "Лучший семейный отель" России. Гостиница расположена на высоте 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Во время зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов самого высокого уровня. После игр отель превратился в комфортабельный горный санаторий с собственным бассейном и клиникой превентивной медицины с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям абсолютно новый подход в гостиничном сервисе — Life Balance — полностью сбалансированную программу отдыха, которая включает разнообразные активности и развлечения, вкусное и здоровое питание, оздоровительные и SPA-процедуры.

"Опираясь на шестилетний опыт санаторно-курортного лечения в Rosa Springs разработаны уникальные оздоровительные программы: "Баланс тела", "Здоровье митохондрий", "Антистресс", "Детокс и биохакинг", "Здоровый сон" и другие. Даже одна неделя, проведенная в горах на высоте 1100 метров над уровнем моря, положительно отражается на самочувствии. Мягкий климат, целебный горный воздух и окружающие пейзажи, в интеграции с передовыми медицинскими технологиями дают отличный оздоровительный эффект", — отметили в Rosa Springs.

Помимо лечебных и beauty-процедур отдых в отеле включает разнообразные физические активности, здесь регулярно проходят тренинги личностного роста, мастер-классы, квесты для всей семьи. В Rosa Springs предусмотрены все услуги для детей, включая оздоровительные и лечебные процедуры, консультации врача-педиатра, развлечения и занятия с профессиональными педагогами-аниматорами, а также профессиональные спортивные тренировки. Специально разработанное меню ресторана включает множество блюд здоровой кухни и позволяет сформировать привычки правильного питания, основанные на любви и внимании к себе.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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