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Россияне смогут отдыхать во Вьетнаме без виз 45 дней вместо нынешних 15

1:17
Туризм

Туристы из России смогут отдыхать на территории Вьетнама вместо нынешних 15 дней целых 45 без получения виз. Об этом сообщают местные СМИ.

Россияне смогут отдыхать во Вьетнаме без виз 45 дней вместо нынешних 15

Власти Вьетнама собираются увеличить продолжительность безвизового пребывания на территории страны для российских туристов, которые приносят существенный доход в бюджет и поддерживают вьетнамский малый и средний бизнес. Еще неделю назад говорилось, что срок может вырасти с 15 до 30 дней, а период пребывания по онлайн-визам — до 90 дней.

Соответствующие поправки в закон о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев подготовило Министерство общественной безопасности Вьетнама. Они будут активно обсуждаться на пленарных заседаниях Национального собрания Вьетнама в марте и октябре 2023 года.

Однако теперь стало известно, что правительство Вьетнама не только одобрило предложение об увеличении срока безвизового пребывания в стране для туристов из России и ряды других стран, но и увечило его с 15 до целых 45 дней, как сообщает Viet Nam News. Теперь осталось, чтобы своё добро сказал местный парламент.

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Россиянка во Вьетнаме: жизнь в самоизоляции
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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