Абхазия готова принять полтора миллиона россиян в этом году, а в следующем уже будет аэропорт

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Республика Абхазия готова повторить рекорд 2021 года и принять более полутора миллионов туристов. Основной поток, как обычно, ожидается из России.

Министерство туризма Абхазии полагает, что в 2023 году туристический сезон будет таким же успешным, как и в 2021. Некоторые данные говорят, что из-за близости СВО к Крыму россияне теряют интерес к курортам полуострова и переключаются на Сочи, а также Абхазию. В следующем году в Сухуми даже должен заработать аэропорт. Об этом рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

"Мы активно готовимся к курортному сезону и возлагаем на него большие надежды, — поведал министр журналистам 27 марта. — По предварительным прогнозам и оценкам туроператоров, бронирование на летний сезон 2023 года, в сравнении с 2022 годом, уже превышает на 20-25%. Соответственно, мы ожидаем стопроцентную заполняемость наших объектов размещения".

По его словам, бронирование весенних туров в Абхазию происходит на 30% более активно, чем в 2022 году, а в июне в республику планирует приехать на 50% больше гостей, чем годом ранее. В 2022 Абхазию посетили свыше 1,1 миллиона туристов. Правда, министр уточнил, что ни российские, ни абхазские пограничники не могут различать, кто пересекает границу Абхазии с целью отдыха, а кто возвращается домой, ведь свыше 90% жителей Абхазии имеют российское гражданство.

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