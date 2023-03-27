The Phuket Express: власти Пхукета объяснили систему "жёлтых" и "красных" карточек для туристов

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном среди российских туристов острове Пхукет заработала футбольная система выдачи "жёлтых" и "красных" карточек. Их будут получать туристы, которые демонстрируют нежелательное поведение.

В ближайшее время Таиланд может ввести систему "жёлтых" и "красных" карточек для неправильно себя ведущих туристов. Сейчас она тестируется на острове Пхукет, который является одним из самых популярных туристических направлений, в том числе, и для российских туристов. Об этом сообщила местная иммиграционная служба, пишет The Phuket Express.

Представители службы рассказали, что за март "жёлтые" карточки получили четыре иностранца, а всего через судебные процессы по уголовным делам проходит 181 турист Большинство из них — это граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Больше всего уголовных дел заведено в Патонге, и чаще всего за вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, нелегальный въезд в королевство и работу без разрешения.

Иммиграционная служба рассказала, что эта карточная система очень похожа на футбольную. Если иностранец получает "красную" карточку, то это означает отзыв визы и немедленную депортацию. Причём после выдачи "красной" карточки иностранец может столкнуться с запретом на повторный въезд в страну, а его продолжительность зависит от тяжести преступления.

Правда, многие иностранцы часто не знают о тайской культуре и местных законах, поэтому когда их арестовывают за то или иное поведение, они оправдываются тем, что просто были не в курсе о запретах. Поэтому предусматриваются и "жёлтые" предупреждающие карточки.

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