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"Роза Хутор" стал победителем главной свадебной премии страны

2:53
Туризм

Горный курорт "Роза Хутор" стал победителем главной свадебной премии страны Wedding Travel Awards в номинации "Лучшая локация для съемки в регионах России".

"Роза Хутор" стал победителем главной свадебной премии страны

А также вошел в шорт листы как

  • "Лучшая локация для свадебной церемонии",
  • "Лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России",
  • "Лучшая локация для съемки в России".

Цель профессионального мероприятия, которое начиная с 2013 года объединяет свадебное сообщество профессионалов — формирование высоких стандартов и культуры отрасли. За десять лет существования участниками премии были более трех тысяч российских и зарубежных претендентов, среди них — свадебные агентства, площадки, отели, рестораны, ведущие, фотографы, видеографы, церемониймейстеры и другие. Горный курорт "Роза Хутор" не раз становился
лидером среди участников премии, в 2020-м году он был признан "Лучшей загородной площадкой для свадьбы" в Wedding Аwards Юг.

"Свадьба — один из самых трогательных и запоминающихся моментов для каждого. Неудивительно, что многие влюбленные предпочитают традиционной церемонии в ЗАГСе выездные мероприятия. Курорт "Роза Хутор" находится в потрясающей красоты месте, среди величественных гор Кавказа с природой которая потрясает воображение. Поэтому многие молодожены мечтают провести свой важный день именно здесь. К тому же на курорте есть все необходимое для организации праздника любого масштаба — 19 отелей на более чем 2800 номеров, 50 ресторанов, более 30 залов вместимостью от 18 до 2000 человек", — рассказала менеджер по корпоративным продажам курорта "Роза Хутор" Христина Высоцкая.

Благодаря современной инфраструктуре на "Роза Хутор" можно реализовать любые смелые идеи. Например, сделать предложение руки и сердца, катаясь на сноуборде, провести церемонию на пике гор и даже станцевать первый танец в бочках с виноградом.

"Самой популярной локацией "Роза Хутор" для свадебных мероприятий и фотосессий является площадка на верхней точке курорта — 2320 метров над уровнем моря. Здесь в прямом смысле слова можно оказаться выше облаков от счастья. Новинкой предстоящего сезона свадеб станет горный кемпинг "Нахазо". Созданный в живописном месте на южном склоне хребта Аибга в окружении вековых пихт и альпийских трав, он дарит не только уединение, прекрасные виды и романтику посиделок в костровой зоне, но комфорт современных домиков лоджей и панорамного ресторана", — отметила Христина Высоцкая.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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