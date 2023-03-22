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Скоростные поезда этим летом будут ходить из Сочи на курорты Абхазии

1:28
Туризм

Между российскими и абхазскими курортными городами наладят железнодорожное сообщение. Как стало известно, по этим маршрутам будут курсировать скоростные поезда.

Скоростные поезда этим летом будут ходить из Сочи на курорты Абхазии

До последнего времени добраться в Абхазию российские туристы могли только автомобильным транспортом. Ни авиационного, ни железнодорожного сообщения не было, а вокзал в городе Сухуми пришёл в негодность и покрылся буйной растительностью. Теперь стало известно о планах восстановить это сообщение. Уже нынешним летом скоростной электропоезд "Ласточка" начнёт курсировать по маршруту Сочи-Гагра. Об этом рассказал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.

"Отмечается рост популярности отдыха российских туристов в Абхазии, — сообщил он "Интерфаксу". — Перед нами остро стоит вопрос перевозки пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении. ОАО "РЖД" предлагает нам совместную организацию перевозок туристов"

По его словам, первый пробный рейс "Ласточки" от Сочи до станции в Гагре состоится в начале апреля. Он позволит выявить готовность абхазской железной дороги к приёму такого состава. Если обнаружатся какие-то недостатки, то у железнодорожников останется время на их устранение ещё до начала курортного сезона в мае. На первом этапе по данному маршруту будут курсировать пять составов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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