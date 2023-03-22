Скоростные поезда этим летом будут ходить из Сочи на курорты Абхазии

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между российскими и абхазскими курортными городами наладят железнодорожное сообщение. Как стало известно, по этим маршрутам будут курсировать скоростные поезда.

До последнего времени добраться в Абхазию российские туристы могли только автомобильным транспортом. Ни авиационного, ни железнодорожного сообщения не было, а вокзал в городе Сухуми пришёл в негодность и покрылся буйной растительностью. Теперь стало известно о планах восстановить это сообщение. Уже нынешним летом скоростной электропоезд "Ласточка" начнёт курсировать по маршруту Сочи-Гагра. Об этом рассказал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.

"Отмечается рост популярности отдыха российских туристов в Абхазии, — сообщил он "Интерфаксу". — Перед нами остро стоит вопрос перевозки пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении. ОАО "РЖД" предлагает нам совместную организацию перевозок туристов"

По его словам, первый пробный рейс "Ласточки" от Сочи до станции в Гагре состоится в начале апреля. Он позволит выявить готовность абхазской железной дороги к приёму такого состава. Если обнаружатся какие-то недостатки, то у железнодорожников останется время на их устранение ещё до начала курортного сезона в мае. На первом этапе по данному маршруту будут курсировать пять составов.

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