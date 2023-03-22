Китайские туристы не поедут в Санкт-Петербург массово — 10% от уровня до пандемии

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Санкт-Петербурга с нетерпением ожидают возвращения китайских туристов. Но эксперты прогнозируют, что процесс этот будет долгим.

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что, с учётом событий последних трёх лет, возвращение китайских туристов в Северную Пальмиру не станет быстрым. За время коронавирусной пандемии многие турфирмы из Поднебесной закрылись. Нужно, чтобы они вернулись к нормальной работе.

"Все туристские центры мира, которые после пандемии приходят в себя, очень рассчитывают на китайских туристов, — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург". — И для нас очень важно, что китайские коллеги нашу страну одной из первых включили в перечень открытых для поездок. Но процесс не будет быстрым. Мы все видели, какие у них серьёзные локдауны и пандемические ограничения. На три года туризм в Китае просто остановили. Им предстоит восстановиться, организовать чартерные программы, договориться с авиакомпаниями, сделать перевозки".

В комитете по туризму считают, что за год Санкт-Петербург посетит от 10 до 30 процентов китайских туристов от уровня до пандемии. И даже если их окажется всего 10 процентов, это всё равно станет реальной задачей и результатом, как полагает Сергей Корнеев.

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