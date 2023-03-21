Эксперт по туризму связал взрывной спрос на визы в Китай с желанием бизнесменов укреплять связи в этой стране

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму Александр Бандурин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал ажиотажный спрос на получение китайских виз.

"Раньше для совместных поездок действовал упрощённый порядок оформления. Люди получали групповые визы и путешествовали делегациями от пяти человек", — напомнил специалист.

Вместе с этим он отметил, что китайские власти отменили антикоронавирусные ограничения. Из-за этого появилась возможность возобновить торговые отношения, подчеркнул собеседник издания.

"Из-за санкций РФ может переориентировать все торговые процессы на Китай и осуществлять через него параллельный импорт. Я думаю, сейчас востребованы индивидуальные визы, поскольку российские предприниматели, которые работали в Европе или США, стремятся наладить связи в КНР", — добавил Бандурин.

По его словам, в ближайшие дни Пекин и Москва могут подписать соглашения для укрепления двухсторонних отношений. Например, власти способны отказаться от валют недружественных стран.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об ажиотажном спросе на получение китайских виз. Заместитель главы миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина заявила, что за два дня после возобновления полной работы китайских визовых центров граждане РФ разобрали все свободные слоты.

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