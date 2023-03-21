Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отец певицы Юлии Началовой призвал не сравнивать ситуацию Романа Костомарова с судьбой его дочери
Эксперт по туризму рассказал, где отдохнуть летом: в курортных регионах Турции инфраструктура не пострадала
Рогов: Киев бросает своих бойцов на верную смерть, каждый день отправляя их в разведку боем
Вплоть до развития почечной недостаточности — Мясников о риске приёма мочегонных
В сети появился первый геймплейный трейлер Crash Team Rumble
Невролог Сергеев: регулярное употребление зелени защитит от старческого слабоумия
Сейсмолог: создание системы предупреждения о землетрясениях в определённую дату — дело далёкой перспективы
Лолита Милявская призналась, что встречается с молодым мусульманином: "Мне с ним клёво"
DLC Atomic Heart: новые детали раскрыты студией Mundfish Studio

Эксперт по туризму связал взрывной спрос на визы в Китай с желанием бизнесменов укреплять связи в этой стране

1:27
Туризм

Эксперт по туризму Александр Бандурин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал ажиотажный спрос на получение китайских виз.

Эксперт по туризму связал взрывной спрос на визы в Китай с желанием бизнесменов укреплять связи в этой стране

"Раньше для совместных поездок действовал упрощённый порядок оформления. Люди получали групповые визы и путешествовали делегациями от пяти человек", — напомнил специалист.

Вместе с этим он отметил, что китайские власти отменили антикоронавирусные ограничения. Из-за этого появилась возможность возобновить торговые отношения, подчеркнул собеседник издания.

"Из-за санкций РФ может переориентировать все торговые процессы на Китай и осуществлять через него параллельный импорт. Я думаю, сейчас востребованы индивидуальные визы, поскольку российские предприниматели, которые работали в Европе или США, стремятся наладить связи в КНР", — добавил Бандурин.

По его словам, в ближайшие дни Пекин и Москва могут подписать соглашения для укрепления двухсторонних отношений. Например, власти способны отказаться от валют недружественных стран.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об ажиотажном спросе на получение китайских виз. Заместитель главы миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина заявила, что за два дня после возобновления полной работы китайских визовых центров граждане РФ разобрали все свободные слоты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
Отец певицы Юлии Началовой призвал не сравнивать ситуацию Романа Костомарова с судьбой его дочери
Эксперт по туризму рассказал, где отдохнуть летом: в курортных регионах Турции инфраструктура не пострадала
Рогов: Киев бросает своих бойцов на верную смерть, каждый день отправляя их в разведку боем
Эксперт по туризму связал взрывной спрос на визы в Китай с желанием бизнесменов укреплять связи в этой стране
Тренировки: работа с дельтовидной мышцей
Вплоть до развития почечной недостаточности — Мясников о риске приёма мочегонных
В сети появился первый геймплейный трейлер Crash Team Rumble
Невролог Сергеев: регулярное употребление зелени защитит от старческого слабоумия
Сейсмолог: создание системы предупреждения о землетрясениях в определённую дату — дело далёкой перспективы
Казак-воин: пшеницу убрал, родных обнял и – на передовую!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников