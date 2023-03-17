Глава Минэкономразвития Решетников: Иран может объявить безвиз для россиян уже в 2023 году

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уже в нынешнем году Россия и Иран могут договориться о взаимных безвизовых туристических поездках. Возможно, именно в Россию направится максимальный туристический поток.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что уже в 2023 году может быть подписано соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном. Список туроператоров, имеющих право на формирование туристических групп, уже согласован. Речь идёт о группах численностью до 50 человек, выезжающих на срок до 15 дней.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, — заявил Решетников на сессии "Международный диалог Россия — Иран" в Москве. — Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован".

При этом, вполне возможно, туристический поток из Ирана в Россию будет намного более высоким. Иранцы живут под массой ограничений, включая запрет на алкоголь, встречи с лицами противоположного пола без вступления в брак, западные фильмы и музыку, от местных женщин требуют носить головные уборы, запрещены шорты и майки и тому подобное. Для многих Россия — доступная по стоимости и свободная страна, где данных ограничений нет. Уже более 60 субъектов России готовы принимать иранских туристов.

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