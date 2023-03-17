Посольство РФ в Индонезии рассказало, что ужесточения визового режима для россиян не будет

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Предпочитающие Индонезию российские туристы пока могут не волноваться — ужесточения визового режима не будет. Об этом заявили в российском посольстве в Индонезии.

Некоторое время назад в Индонезии заговорили о необходимости ужесточить визовую политику в отношении россиян и украинцев. Сейчас они получают визы по упрощённой схеме, но многие приезжают сюда не отдыхать, а работать, что не нравится местному населению. Губернатор провинции Бали Ваян Костер предложил остановить выдачу виз по прибытии российским и украинским туристам.

Однако в российском посольстве в Индонезии отметили, что пока эта страна не предпринимает никаких шагов по отмене виз по прибытии для россиян. Если данный шаг будет сделан, то турпоток из России в Индонезию и особенно на остров Бали резко упадёт. А это ещё сильнее ударит по экономике страны, чем российские граждане, которые здесь работают, как сообщает ТАСС.

Россия в мае 2022 года попала в расширенный список государств, граждане которых могут получать визу по прибытии в Индонезии. Она выдаётся при предъявлении иностранного паспорта, обратного или проездного билета для продолжения поездки в другую страну и оплаты сбора. Срок действия этой визы составляет 30 дней, её можно продлить однократно ещё на столько же.

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