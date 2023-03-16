Туристам из России рассказали о правилах отдыха в КНР после открытия границ

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз, приостановленную три года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Известно, что пакет документов для получения визы не изменился. Срок выдачи — семь календарных дней. Подача бумаг осуществляется по электронной записи.

Сертификат о вакцинации от COVID-19 у туристов не требуют, однако в течение 48 часов до пересечения границы КНР им нужно сдать ПЦР-тест. Практически все коронавирусные ограничения в стране сняты.

Как отмечает РИА "Новости", путёвки в Китай, вероятнее всего, подорожают.

"Цены на туры вырастут из-за подорожания авиабилетов где-то на 40-50% процентов, — цитирует агентство владельца компании Go China Сергея Седова.

Он добавил, что, несмотря на повышение цен, желающих отправиться в Поднебесную уже очень много.

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