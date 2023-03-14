Кругосветное плавание продолжительностью в три года запустит турецкая компания

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уникальный круиз запускает одна из турецких компаний. Пассажиры смогут плавать на лайнере в течение трёх лет.

1 ноября из Стамбула отплывёт круизный лайнер в кругосветное путешествие, которое войдёт в Книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное. Ожидается, что этот круиз продолжится три года, и за этот период пассажиры посетят все континенты, включая Антарктиду, 135 стран и 375 портов, в 208 из которых они смогут переночевать, как пишет CNN.

Поскольку продолжительность кругосветки настолько огромна, её организаторы предоставят путешественникам возможность работать удалённо. В общей сложности, корабль преодолеет 209 тысяч километров, а его пассажиры смогут познакомиться со всеми мировыми достопримечательностями. Правда, российских портов в этом маршруте нет. Для путешественников подготовят 400 кают, а общая вместимость лайнера превысит 1 000 человек. Два бизнес-центра помогут желающим трудиться удалённо, здесь также организуют две переговорных комнаты, 14 офисов и большую библиотека.

Стоимость круиза начинается от $30 тысяч в год с человека, а самый роскошный люкс обойдется в $110 тысяч за год. Путешествующим в одиночку предоставят скидку в 15% от стоимости двухместного размещения. Правда, всем пассажирам необходимо зарегистрироваться сразу на все три года и внести первоначальный взнос в $45 тысяч. Плавание будет проходить по системе "всё включено", в которую входят питание, алкоголь, интернет, прачечная, а также бесплатные посещения пассажира его родственниками и друзьями на борту.

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