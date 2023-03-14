С 15 марта Китай полностью открывается для мира и начинает выдавать все категории виз

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Консульский департамент МИД КНР сообщил о том, что с 15 марта Китай возобновляет выдачу виз всех типов. Правда, на сайте посольства КНР в России пока никаких изменений не появилось.

В китайском мессенджере WeChat появилось сообщение консульского департамента МИД КНР. В нём говорится о том, что находящиеся за рубежом и осуществляющие выдачу виз в Китай органы возобновляют рассмотрение и выдачу всех категорий виз для въезда иностранных граждан в Китай. А это значит, что теперь в Поднебесную можно поехать по туристической визе или вовсе без визы, к примеру, при посещении популярного острова-курорта Хайнань в составе организованных туристических групп.

Вплоть до сегодняшнего дня пробраться в Китай могли только иностранцы, имеющие дипломатические, гуманитарные или бизнес-визы. Получить последние не так просто. Для этого необходимо иметь приглашение со стороны лицензированной китайской компании, а также оформить массу других документов. Кроме того, стоимость бизнес-визы намного выше, чем при получении туристических виз. Но поскольку Китай полностью отказался от политики нулевой терпимости к коронавирусу, теперь нет смысла держать границы на замке.

Пока сайт посольства КНР в Москве не опубликовал данные о том, что Китай возобновляет выдачу туристических лиц. Также в сообщении консульской службы КНР говорится и о возможности с 15 марта въезжать в Китай по неистекшим визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Именно в тот день Китай полностью закрыл границы, которые держал на замке три года.

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