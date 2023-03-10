Сервис Aviasales объяснил наличие фильтра по количеству русскоязычных гостей в отелях

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales объяснил наличие в своём приложении фильтра по количеству русскоязычных гостей в отеле.

В пресс-службе сервиса отметили, что данный фильтр не имеет никакого отношения к дискриминации по национальному происхождению.

Он действительно показывает количество в гостинице постояльцев, говорящих на определённом языке. Однако аналогичные фильтры работают и в других странах, они настроены под язык пользователя.

"Людям комфортнее отдыхать в своей языковой среде. Это давно известный факт в индустрии туризма", — заявили представители пресс-службы Aviasales в беседе с изданием "Лента.ру".

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