Сервис по поиску авиабилетов Aviasales объяснил наличие в своём приложении фильтра по количеству русскоязычных гостей в отеле.
В пресс-службе сервиса отметили, что данный фильтр не имеет никакого отношения к дискриминации по национальному происхождению.
Он действительно показывает количество в гостинице постояльцев, говорящих на определённом языке. Однако аналогичные фильтры работают и в других странах, они настроены под язык пользователя.
"Людям комфортнее отдыхать в своей языковой среде. Это давно известный факт в индустрии туризма", — заявили представители пресс-службы Aviasales в беседе с изданием "Лента.ру".
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