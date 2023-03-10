Вице-президент РСТ: внутренний туристический поток в РФ вернётся к уровню до пандемии коронавируса

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Pravda.Ru рассказал о курортном сезоне в РФ.

"В России мы получим "доковидный" уровень. В прошлом году внутренний турпоток составил 62 миллиона поездок. В 2019 году — 65 миллионов. По Крыму показатель уменьшился, это было связано с приостановкой работы аэропортов в Симферополе, Анапе, Краснодаре", — отметил эксперт.

По его словам, в этом году граждане активнее бронируют отели в Крыму. Как отметил специалист, если не появится новый аэропорт, туристический поток замедлится. Собеседник издания назвал транспортную логистику основной проблемой.

"Особых провалов и рисков для отрасли в России я не вижу. Сезон, конечно, начнётся, но, скорее всего, в Крыму будет скромнее", — заключил Барзыкин.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил о строительстве оборонительной линии в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.