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На Бали ужесточат контроль за поведением и внешним видом туристов

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Туризм

Совет по туризму Бали вскоре запустит кампанию, направленную на ужесточение контроля за поведением прибывших на остров иностранных туристов.

На Бали ужесточат контроль за поведением и внешним видом туристов

Председатель Совета Ида Багус Агунг Парта Адняна подчеркнул, что в самых популярных курортных городах установят рекламные щиты, на которых на разных языках будут прописаны правила поведения на Бали для иностранцев. 

"Туристам следует уважать культурные обычаи балийцев, одеваться скромнее, соблюдать правила дорожного движения. Гости – короли, но не нужно злоупотреблять", — цитирует председателя издание The Bali Sun.

Чиновник также подчеркнул, что на рекламных щитах будет содержаться информация о запрете для иностранцев вести бизнес или искать работу на острове при наличии туристической визы.

Адняна добавил, что Совет по туризму будет осуществлять кампанию в сотрудничестве с инфлюенсерами со всего мира.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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