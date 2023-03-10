Гостиницы по системе "всё включено" в России обяжут предоставлять отечественный алкоголь

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работающие по системе "всё включено" российские отели должны предоставлять своим постояльцам отечественные алкогольные напитки в неограниченном количестве. Таковы новые правила Росстандарта.

Росстандарт утвердил новый стандарт "Услуг средств размещения "всё включено" и "ультра всё включено". Среди прочего здесь содержатся требования предоставлять постояльцам российских отелей по системе "всё включено" на обед и ужин алкогольные напитки отечественные производства в неограниченном количестве. Эти требования впервые закрепляются в нашей стране, они начнут действовать с 30 июня 2023 года.

"Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое — не менее трёх видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе", — цитирует документ ТАСС.

Среди прочего здесь говорится о том, что в неограниченном количестве на "шведском столе" и точках дополнительного питания должны находиться безалкогольные прохладительные и горячие напитки, включая, как минимум, три вида безалкогольных коктейлей. При использовании категории "ультра всё включено" гости должны получить не менее пяти разновидностей крепкого алкоголя отечественного и импортного производства, а в пятизвёздочных гостиницах в неограниченном количестве будет предоставляться игристое вино. При этом ассортимент блюд и напитков по системе "шведский стол" не должен повторяться чаще одного раза в неделю.

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