Из России в Абхазию теперь можно будет доехать по единому билету РЖД

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пресс-служба РЖД заявила о запуске так называемого мультимодального маршрута на абхазские курорты. С 30 апреля россияне смогут добираться туда по одному билету.

Уже очень скоро в России наступит сезон отпусков, повышенной популярностью будут пользоваться внутренними направления, а также ближнее зарубежье, где подготовлена развитая инфраструктура. Абхазия традиционно популярна среди некоторого количества российских туристов, но добираться туда не так просто — самолеты не летают, поезда не ходят. И вот теперь в РЖД с 30 апреля решили запустить так называемый мультимодальный маршрут.

"Весна уже идет полным ходом, а значит можно начать планировать отдых на майские праздники и летние каникулы, — говорится в сообщении пресс-службы. — Среди множества вариантов предлагаем рассмотреть Абхазию. Вместе с АНО "ЕТД" Минтранса России мы опять запускаем туда мультимодальный маршрут. С 30 апреля по 30 сентября по системе "единого" билета "поезд плюс автобус" будет значительно проще добраться сразу в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум".

Оформить этот единый билет можно будет прямо на сайте РЖД или в мобильном приложении либо в кассах на вокзалах. На поезде пассажиры будут доезжать до Адлера, а потом пересаживаться в специальные автобусы, отправляющиеся до выбранных курортов. При оформлении такого билета необходимо указывать пункты отправления и прибытия, выбирая рейсы с пересадкой.

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