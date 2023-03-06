Эксперт по туризму: через пару лет Россия начнёт активно принимать туристов из арабского мира

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал Pravda.Ru, когда наладится турпоток между Россией и Азией.

"Он уже формируется. Просто сейчас надо инфраструктуру подготовить, арабскую, например. При этом китайская инфраструктура давно формируется, поэтому она уже готова к приему туристов из КНР и с точки зрения питания, и точки зрения экскурсоводов, с точки зрения всевозможных информационных компонентов. Арабская же инфраструктура пока только формируется", — заявил эксперт.

По мнению Бандурина, потребуется ещё год-два для того, чтобы подготовить достаточное количество экскурсоводов и информационных материалов для арабских туристов.

"Плюс надо будет решать всевозможные визовые вопросы, потому что с китайцами этот вопрос решён выдачей групповых виз. С арабскими странами упрощённый визовый режим ещё предстоит наладить. Аэропортовая инфраструктура понадобится", — отметил собеседник издания.

На днях Санкт-Петербург стал городом-участником Всемирного туристического альянса (Москва уже там была). Обе столицы России имеют доступ к международным ресурсам и программам, посвященным индустрии гостеприимства, поэтому могут привлекать много туристов из Азии и стран Ближнего Востока.

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