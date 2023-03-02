Forwardkeys: количество рейсов между РФ и ЕС сократилось на 99 процентов с начала СВО на Украине

С марта 2022 года по февраль 2023 года количество авиарейсов из России в Европу сократились на 99% по сравнению с этим же периодом до начала пандемии коронавируса.

По данным исследования маркетинговой компании Forwardkeys, на авиатрафик России повлияли западные санкции и волны эмиграции, связанные с частичной мобилизацией.

К середине февраля 2023 года бронирование билетов бизнес-класса сократилось на 26% по сравнению с данными за январь — середину февраля 2019 года. Покупки билетов в экономкласс снизились на 66%, пишет издание TourDom.

Интенсивность авитрафика из России в Европу практически равна нулю. За март 2022 — февраль 2023 количество пассажирских рейсов в Европу сократилось на 99%, в Северную Америку — на 92%, в Африку — на 76%. По сравнению с аналогичным промежутком времени до пандемии.

Рост авиаперевозок из России наблюдается в страны Персидского залива (+27%) и Турцию (+26%).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.