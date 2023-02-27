Количество туристических поездок россиян в Турцию увеличилось на 108% по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию, сообщает издание "Московский Комсомолец" со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.
По данным на январь 2023 года, Турцию посетили 2 005 967 иностранцев. Из них 19,95% составили россияне, 8,33% — граждане Болгарии, 7% — жители ФРГ. В топ-5 также вошли Иран и Грузия.
При этом в министерстве подчеркнули, что путешественники из РФ и Германии приезжают в страну с туристическими целями, а граждане Болгарии, Ирана и Грузии — нетуристическими.
Стоить отметить, что после произошедшего в Турции землетрясения многие туристы предпочли изменить свои планы и отказаться от купленных заранее путёвок в страну.
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