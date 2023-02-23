Большинство граждан РФ планирует провести весенний отпуск в России.
Самыми популярными направлениями у российских туристов стали Петербург, Москва, Калининград, Сочи и Казань. Об этом эксперты сферы туризма сообщили RT.
Специалисты подчеркнули, что более 80% россиян, которые приняли участие в соответствующих опросах, приняли решение не выезжать за границу весной.
Данная тенденция отчасти связана с ростом числа туристических предложений и общим развитием внутреннего туризма в стране.
Примечательно, что стоимость проживания в российских отелях заметно снизилась по сравнению с 2022 годом, а цены на авиабилеты стали дороже в среднем на 6-7%.
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