Более 80% граждан РФ отказались от поездок за границу весной 2023 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство граждан РФ планирует провести весенний отпуск в России.

Самыми популярными направлениями у российских туристов стали Петербург, Москва, Калининград, Сочи и Казань. Об этом эксперты сферы туризма сообщили RT.

Специалисты подчеркнули, что более 80% россиян, которые приняли участие в соответствующих опросах, приняли решение не выезжать за границу весной.

Данная тенденция отчасти связана с ростом числа туристических предложений и общим развитием внутреннего туризма в стране.

Примечательно, что стоимость проживания в российских отелях заметно снизилась по сравнению с 2022 годом, а цены на авиабилеты стали дороже в среднем на 6-7%.

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