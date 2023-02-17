"Роза Хутор" приглашает на февральские каникулы

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Праздничный февральский уикенд откроют любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду Noski cross. Показать свое мастерство катания смогут все желающие старше 18 лет, нужно только иметь горнолыжное снаряжение и хорошее настроение.

"Любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду на 23 февраля стали уже доброй традицией. Мы назвали их Noski cross потому, что именно носки считаются самым популярным подарком мужчинам в этот день. Состязания пройдут в двух категориях — горные лыжи и сноуборд среди мужчин и женщин. Участники должны проехать по трассе, которая состоит из самых разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. Победители определяются по наименьшему времени одной из двух попыток", — сообщают организаторы мероприятия.

Начало стартов — в 10:00. Для участия необходимо пройти регистрацию и получить манишку в стартовой зоне в Горной Олимпийской деревне. К заездам допускаются лыжники и сноубордисты с необходимым комплектом защиты: шлем, перчатки и горнолыжная маска. Все участники соревнований получат скидки на услуги курорта "Роза Хутор" — занятия в горнолыжной школе, покупки в сувенирном магазине, прокат и ски-сервис, воспользоваться которым можно с 23 февраля по 5 марта. Победителей ждут специальные призы — сертификаты на услуги проката любого горнолыжного комплекта за 1 рубль.

В стартовом городке для всех гостей будут также организованы спортивные активности.

Вечерняя программа включает спектакль с участием звезды Comedy Woman Надежды Ангарской и полюбившегося всем актера из сериала "Универ" Александра Стеклова в многофункциональном зале "Роза Холл". Специальный подарок — бесплатный джаз-концерт от трио COCOBONGO и солистки BlueMarine под аккомпанемент клавиш, контрабаса, барабанов и саксофона в этот день ждет гостей в пространстве Food Street. Праздничный уикенд продолжат сольный stand up концерт от комика Ивана Абрамова (24 февраля) и выступление Владимира Преснякова (25 февраля). Для маленьких гостей курорта "Роза Хутор" 25 февраля будут организованы традиционные спортивные старты "Хуторенок" и празднование масленицы.