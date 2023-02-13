АТОР: Чехия, Британия и Нидерланды стали самыми непопулярными странами для отдыха у россиян в 2023 году

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили самые непопулярные страны для отдыха среди россиян в 2023 году.

Реже всего граждане РФ планируют путешествие в Чехию. Примечательно, что до 2023 года республика пользовалась высоким спросом у россиян.

Также снизился интерес к Великобритании, Нидерландам, Словакии и Словении. Эксперты отмечают, что данная тенденция связана с отсутствием прямых рейсов и возросшими ценами на визы и проживание.

При этом самым популярным государством ЕС для путешествий стала Венгрия. Эксперты отмечают, что российских туристов привлекает отсутствие визы, относительно бюджетные авиабилеты (от 50 до 60 тысяч рублей) и размещение. Кроме того, данное направление способно удовлетворить любые запросы — от экскурсионного и событийного до лечебно-оздоровительного отдыха.

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