Space Travel: самым дорогим направлением для россиян в феврале стал Таиланд

Самыми популярными туристическими направлениями для россиян в февральские праздники стали ОАЭ, Таиланд и Турция. Также путешественники активно бронируют экскурсионные и комбинированные туры в Египет. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на данные компании Space Travel.

Стоимость недельного тура в Стамбул на двоих с учётом перелёта, завтраками и экскурсией в подарок начинается от 115 тысяч рублей. Экскурсионный тур в Каир с круизом по Нилу на семь ночей обойдётся в 191 тысяч рублей.

Отдых в столице ОАЭ для жителей России с проживанием в 4-звёздочном отеле будет стоить 119 тысяч рублей на двоих. Однако самым дорогим направлением является Таиланд. Поездка в Пхукет на семь ночей обойдётся в 260 тысяч рублей на двоих.

Наиболее распространённым курортом в России остаётся Сочи. Недельный отдых в южном городе с проживанием в 4-звёздочном отеле с учётом перелета будет стоить 87 тысяч рублей.

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