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Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений

Туризм

Эксперт по туризму Александр Бандурин в разговоре с Pravda.Ru рассказал о плюсах и минусах горящих путёвок.

Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений

"Единственная базовая проблема таких туров — ограниченность выбора направлений. То есть горящие путёвки относятся к конкретным местам", — отметил специалист.

Вместе с этим он предупредил, что при таком формате человек не сможет заранее выбрать условия размещения, дополнительные услуги. Однако, по словам собеседника издания, многие люди предпочитают горящие путёвки.

"Они более интересны из-за дешёвой стоимости. Для человека, которые до последнего не может определиться, где он хочет отдохнуть, подобные туры являются находкой", — добавил Бандурин.

Ранее он сообщил Pravda.Ru, куда стоит отправиться россиянам на "длинных выходных", которые пройдут с 23 по 26 февраля. Эксперт порекомендовал посетить Ульяновск, Самару или Екатеринбург.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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