Эксперт по туризму посоветовал города для отдыха на февральских "длинных выходных"

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал Pravda.Ru, где отдохнуть на "длинных выходных", которые продлятся с 23 до 26 февраля включительно.

"Сейчас очень большое количество предложений в регионах и с точки зрения зимнего отдыха, и с точки зрения познавательного туризма. Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург, например. Потому что сейчас города улучшаются, инфраструктура улучшается. Сейчас появляются всевозможные отели в неожиданных местах, типа Тюмени. Единственная проблема — в эти периоды массового движения очень тяжело с билетами становится и с бронированием. Это единственный ограничивающий фактор. Многие на машинах ездят", — сказал Бандурин.

В феврале Россия отмечает День защитника Отечества. 23 февраля выпадает на четверг и будет выходным днём. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, сообщили ранее в Роструде.

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