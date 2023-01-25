На "Роза Хутор" открылся лекторий

Открытый лекторий на "Роза Хутор" организован специалистами Горного Клуба "Спорт-Марафон".

"Это площадка для обмена опытом и знаниями на аутдорные темы в формате лекций, семинаров и мастер-классов. Такое пространство для единомышленников, для которых путешествие, спорт, здоровый образ жизни, экология, охрана природы не просто модные течения, а образ жизни", — отмечают в лектории.

Открытые лекции проходят бесплатно несколько раз в неделю по установленному расписанию. В качестве спикеров приглашаются профессионалы отрасли, включая

известных путешественников,

спасателей,

спортсменов,

работников индустрии,

специалистов горных курортов Сочи,

видеографов

и фотографов.

Они делятся своим опытом, лайфхаками, секретами мастерства. Так, в лектории можно получить совет, как восстановиться после катания на горных лыжах, изучить методы оказания первой помощи от представителей поисково-спасательных отрядов, познакомиться с работой противолавинной службы и понять как избежать травм на склоне.

Здесь также можно посмотреть фильмы на тему активного отдыха и многое другое.

Все мероприятия проходят в уютном пространстве, которое оборудовано современной аппаратурой и рассчитано на прием до 200 человек.

Посмотреть расписание бесплатных лекций и зарегистрироваться на них можно на сайте Горного Клуба "Спорт-Марафон".