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На "Роза Хутор" открылся лекторий

Туризм

Открытый лекторий на "Роза Хутор" организован специалистами Горного Клуба "Спорт-Марафон".

На "Роза Хутор" открылся лекторий

"Это площадка для обмена опытом и знаниями на аутдорные темы в формате лекций, семинаров и мастер-классов. Такое пространство для единомышленников, для которых путешествие, спорт, здоровый образ жизни, экология, охрана природы не просто модные течения, а образ жизни", — отмечают в лектории.

Открытые лекции проходят бесплатно несколько раз в неделю по установленному расписанию. В качестве спикеров приглашаются профессионалы отрасли, включая

  • известных путешественников,
  • спасателей,
  • спортсменов,
  • работников индустрии,
  • специалистов горных курортов Сочи,
  • видеографов
  • и фотографов.

Они делятся своим опытом, лайфхаками, секретами мастерства. Так, в лектории можно получить совет, как восстановиться после катания на горных лыжах, изучить методы оказания первой помощи от представителей поисково-спасательных отрядов, познакомиться с работой противолавинной службы и понять как избежать травм на склоне.

Здесь также можно посмотреть фильмы на тему активного отдыха и многое другое.

Все мероприятия проходят в уютном пространстве, которое оборудовано современной аппаратурой и рассчитано на прием до 200 человек.

Посмотреть расписание бесплатных лекций и зарегистрироваться на них можно на сайте Горного Клуба "Спорт-Марафон".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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