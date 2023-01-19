Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Госдумы Ананских: у России нет необходимости искать лазейки для продажи нефти
Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов
Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube
Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы
Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний
Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки
Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии

Какао по рецепту индейцев майя можно попробовать на "Роза Хутор"

Туризм

В пространстве Food Street Горной Олимпийской деревни курорта "Роза Хутор" открылась специальная какаошная.

Какао по рецепту индейцев майя можно попробовать на "Роза Хутор"

Для приготовления какао здесь используют бобы из разных стран мира:

  • Индии,
  • Гондураса,
  • Танзании,
  • Мадагаскара,
  • Колумбии
  • и Кубы.

Каждый вид дарит напитку неповторимый вкус. Так, бобы из Гондураса дают оттенок копченых фруктов с нотками инжира и чернослива, из Индии — цветочно-фруктовый аромат, а из Колумбии отличаются сбалансированным вкусом с орехово-фруктовыми акцентами и замечательно подходят любителям классики.

Приготовление любимого многими напитка требует соблюдения определенных правил. Так для одной чашки необходимо строго 42 грамма какао. К нему добавляется молоко, на выбор — традиционное, миндальное, или кокосовое.

"Для приготовления какао по рецепту индейцев майя используется соль и перец. А вот сахар совсем не обязателен", — рассказала мастер по приготовлению какао Марина Обинякина.

Кстати, гости какаошной могут не только попробовать напиток, но и стать настоящими шоколатье. Для этого здесь организованы специальные мастер-классы по приготовлению шоколада.

Помимо какаошной в пространстве FoodStreet открыто несколько корнеров с паназиатской, восточной, европейской и итальянской кухнями. Здесь проходят дегустации и кулинарные мастер-классы. Например, можно научиться делать пиццу, освоить искусство приготовления лагмана или японского десерта моти, понять, как выбирать и открывать устрицы.

"Принести напитки или убрать со стола помогает необычный официант — робот по имени "Кошечка". Так его назвали посетители фудкорта из-за острых ушек. Забавное существо перемещается по залу и общается с гостями", — рассказали в пространстве FoodStreet.

Интересно провести время в FoodStreet курорта "Роза Хутор" могут не только любители хлеба, но и зрелищ. В афише пространства —

  • ежедневные мастер-классы по рисованию, созданию ловца снов, витражей,
  • игра в пинг-понг,
  • квизы

и многое другое.

В вечерней программе — открытые просмотры фильмов, которые рассчитаны на аудиторию от шести лет, джазовые концерты, а также тематические вечеринки.

Афишу мероприятий можно найти в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и телеграмм-канале FoodStreet.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов
Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube
Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы
Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний
Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки
Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии
Творческий вечер Юрия Грымова пройдёт 9 февраля в Нижнем Новгороде
Борис Джонсон призвал снабдить ВСУ наступательным оружием: Они могут победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников