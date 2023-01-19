Какао по рецепту индейцев майя можно попробовать на "Роза Хутор"

В пространстве Food Street Горной Олимпийской деревни курорта "Роза Хутор" открылась специальная какаошная.

Для приготовления какао здесь используют бобы из разных стран мира:

Индии,

Гондураса,

Танзании,

Мадагаскара,

Колумбии

и Кубы.

Каждый вид дарит напитку неповторимый вкус. Так, бобы из Гондураса дают оттенок копченых фруктов с нотками инжира и чернослива, из Индии — цветочно-фруктовый аромат, а из Колумбии отличаются сбалансированным вкусом с орехово-фруктовыми акцентами и замечательно подходят любителям классики.

Приготовление любимого многими напитка требует соблюдения определенных правил. Так для одной чашки необходимо строго 42 грамма какао. К нему добавляется молоко, на выбор — традиционное, миндальное, или кокосовое.

"Для приготовления какао по рецепту индейцев майя используется соль и перец. А вот сахар совсем не обязателен", — рассказала мастер по приготовлению какао Марина Обинякина.

Кстати, гости какаошной могут не только попробовать напиток, но и стать настоящими шоколатье. Для этого здесь организованы специальные мастер-классы по приготовлению шоколада.

Помимо какаошной в пространстве FoodStreet открыто несколько корнеров с паназиатской, восточной, европейской и итальянской кухнями. Здесь проходят дегустации и кулинарные мастер-классы. Например, можно научиться делать пиццу, освоить искусство приготовления лагмана или японского десерта моти, понять, как выбирать и открывать устрицы.

"Принести напитки или убрать со стола помогает необычный официант — робот по имени "Кошечка". Так его назвали посетители фудкорта из-за острых ушек. Забавное существо перемещается по залу и общается с гостями", — рассказали в пространстве FoodStreet.

Интересно провести время в FoodStreet курорта "Роза Хутор" могут не только любители хлеба, но и зрелищ. В афише пространства —

ежедневные мастер-классы по рисованию, созданию ловца снов, витражей,

игра в пинг-понг,

квизы

и многое другое.

В вечерней программе — открытые просмотры фильмов, которые рассчитаны на аудиторию от шести лет, джазовые концерты, а также тематические вечеринки.

Афишу мероприятий можно найти в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и телеграмм-канале FoodStreet.