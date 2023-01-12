"Роза Хутор" предлагает комбинированные туры

В этом зимнем сезоне курорт разработал специальный туристский продукт — комбо-тур "Зима на Роза Хутор". Это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя отдых "под ключ", гости могут сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания и получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию на "Роза Хутор".

На официальном сайте курорта можно приобрести комбо-туры от 3 до 10 дней. В них с большой скидкой включено проживание в отеле с завтраком или без (в зависимости от отеля), ски-пасс на все работающие в день катания подъёмники курорта, билеты на аттракцион родельбан, многократное посещение этнопарка "Моя Россия", а также входной билет в Музей Археологии в любой день проживания по туру и 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков. Стоимость комбо-туров начинается от 18 032 руб./чел.

Для проживания по комбо-турам доступны 12 отелей различных категорий от 2* до 5* в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. Каждому взрослому и ребенку при заселении в отель выдается по купонной книжке со скидками и специальными предложениями на услуги курорта и его партнеров.

В комбо-тур также входят дополнительные скидки на другие сервисы "Роза Хутор": минус 10% на прокат и обучение с инструктором в Горнолыжной школе курорта.

Горный курорт "Роза Хутор" открыл трассы для катания 31 декабря. На данный момент доступны зелёные, синие и красные трассы Северного и Южного склонов. Ски-пассы в свободной продаже онлайн и в кассах для всех гостей курорта без ограничений.