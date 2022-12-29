На "Роза Хутор" отметят Новый год

В праздничные каникулы курорт "Роза Хутор" предложит гостям разнообразную развлекательную программу.

Старт новогодним каникулам на "Роза Хутор" дали Дед Мороз и Снегурочка, которые открыли свою резиденцию на террасе отеля Radisson и уже готовы принимать гостей в своем сказочном доме.

31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразится в "Кнопочном бое", прогуляться по "Лабиринту Аватара", сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет пройти квест "Путешествие в Рождество" в сопровождении DJ-сета. Далее, на площади у ратуши, гостей ждут танцевальная программа, детский спектакль "Щелкунчик", а также демонстрация новых серий мультфильма "Ну, погоди!", в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

В 23:55 здесь, на большом экране, будет транслироваться поздравление Президента России Владимира Путина. Продолжит новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека. Параллельно в Горной Олимпийской деревне также будут проходить развлекательные мероприятия.

Рестораны курорта подготовили для гостей свои новогодние изыски. Например, ресторан "ДичЪ" 31 декабря устроит авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате "Царская охота". Знаменитый кулинарный блогер проведет волшебный мастер-класс по превращению смородины в черную икру — поможет ему в этом молекулярная кухня. Участников ужина ожидают и другие яркие впечатления.

С 29 декабря по 3 января в Горной Олимпийской деревне будет проходить гастрономический фестиваль. В эти дни, с 12:00 до 18:00, в ресторане "Берлога" гостям курорта будет предложено необычное меню: блюда на открытом огне, десерты на гриле, мидии и улитки по особым рецептам, снеки, авторские согревающие напитки. В рамках фестиваля состоятся бесплатные дегустации и викторины с призами. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают ди-джеи, а также музыканты Максим Дюрягин (саксофон) и Александр Волков (гитара и вокал). Гости курорта, проживающие в Роза Долине, могут приобрести в своем отеле специальный фестивальный билет по выгодной цене, который включает подъём и спуск на канатной дороге "Олимпия", а также любой из трех напитков на выбор. Отдыхающим в отелях Горной Олимпийской деревни будет доступен специальный фестивальный ваучер на согревающий напиток.

В течение всей новогодней недели гостей ждут разнообразные развлекательные активности: игры на свежем воздухе, театрализованные представления, детская анимация и др. В концертном зале "Роза Холл" пройдут знаменитые мюзиклы "Красавица и Чудовище" и "Призрак оперы". В его афише также концерты популярных артистов: Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу "Однажды в России" (3 января), Григория Лепса (4 января). Билеты на новогодние концерты уже в продаже. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления.

К услугам гостей также вся туристическая инфраструктура курорта: канатные дороги с подъемом на Роза Пик (2320 м), рестораны, аттракцион родельбан, интерактивный парк "Моя Россия", высокогорные качели, каток в Ледовом дворце, подвесной мост, Хаски Хутор, SPA-центры и многое другое.