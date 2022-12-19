Борзенко: следующий туристический сезон в Крыму под вопросом из-за Украины

Следующий туристический сезон в Крыму находится под большим вопросом из-за поставок Украине западного вооружения. Такую точку зрения высказал военный журналист Алексей Борзенко.

Эксперт напомнил, что в новых пакетах военной помощи есть РСЗО HIMARS увеличенной дальности. Кроме того, Киев грозился создать беспилотники, которые будут в состоянии "достать" до центральной России.

С другой стороны, Крым защищён хорошими системами ПВО, отметил журналист, но они едва ли смогут снизить людскую тревожность.

"Хотя там стоит очень хорошее наше ПВО. Но если где-то что-то пролетит, то они могут сорвать нам следующий туристический сезон в Крыму, напугав людей", — сказал Борзенко в беседе с "Украиной.ру".

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