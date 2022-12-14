Барзыкин: потери финского бизнеса от закрытия границы с РФ будут значительные

От закрытия границы с Финляндией, скорее всего, будет мультипликативный эффект, а не только по туристской сфере. Поэтому пострадает и транспорт, и магазины. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт заметил, что российские туристы уверенно входят в тройку самых активных покупателей, наряду с арабскими и китайскими гостями, которых сейчас тоже нет.

"Поэтому, конечно, магазины это ощутили. Приграничные регионы Финляндии во многом и жили за счёт гостей из России. По экскурсии мы тоже в тройку устойчиво входим по Европе. Поэтому потери, думаю, весьма значительные. Тем более это одни из немногих сухопутных переходов. И там была очень велика доля не только чисто туристов, но и транзитников", — заявил специалист.

Он добавил, что с туризмом, так или иначе, связаны более 50 отраслей.

"Аналогично оценивались ещё по итогам летнего сезона потери Италии, Испании, Греции — порядка миллиарда заявлялись потери. Напрямую туристская сфера — около миллиарда. Конечно, потеряли и туриндустрия Болгарии, и Германия, где мы были тоже в ряду первых. Поэтому практически все страны Европы очень серьёзно потеряли", — пояснил собеседник издания.

По его словам, в этом году активно заместили потерянные направления страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка. На рынке также присутствуют Арабские Эмираты, Египет и Турция.

"Порядка трёх десятков стран, куда мы выезжаем. И, конечно, наши ближайшие соседи: Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Армения — туда тоже активно наши сограждане выезжают и приезжают. Тем более есть прямые и ж/д, и автосообщение, и авиа. Так что кто-то потерял, а кто-то нашёл", — заключил Барзыкин.

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