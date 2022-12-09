Блогер из Нижнего Тагила раскрыл планы на новый маршрут: посетить Гималаи

Блогер из Нижнего Тагила Данил Сухоруков приехал в Санкт-Петербург, чтобы собраться с силами и совершить путешествие в Гималаи. Он собирается преодолеть путь в горы верхом на двух лошадях. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

Осенью он на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря.

Новый маршрут, по словам путешественника, начнётся с предгорья Тянь-Шаня в Казахстане, продолжится в Афганистане и Пакистане, а закончится на севере Индии.

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