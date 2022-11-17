Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) сообщает, что Европа планирует привлекать туристов из США на замену россиянам.
На сайте организации говорится, что руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет выступил с предложением, заменить туристов из РФ на путешественников из США. Однако для этого необходимо показать американцам, что Европа — "безопасное и привлекательное направление".
Представители ЕТС отмечают сложную экономическую ситуацию в европейских странах. Они предполагают, что туристы могут переориентироваться на более бюджетные направления отдыха. В результате могут пострадать отели и авиакомпании.
Сильнее всего от ограничений для российских туристов пострадали страны, граничащие с Россией. Так, например, по сравнению с 2019 годом въезжающих в страны Балтии и Восточной Европы иностранцев сократилось на 40%.
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