ЕТС: Европа планирует привлекать туристов из США на замену россиянам

Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) сообщает, что Европа планирует привлекать туристов из США на замену россиянам.

На сайте организации говорится, что руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет выступил с предложением, заменить туристов из РФ на путешественников из США. Однако для этого необходимо показать американцам, что Европа — "безопасное и привлекательное направление".

Представители ЕТС отмечают сложную экономическую ситуацию в европейских странах. Они предполагают, что туристы могут переориентироваться на более бюджетные направления отдыха. В результате могут пострадать отели и авиакомпании.

Сильнее всего от ограничений для российских туристов пострадали страны, граничащие с Россией. Так, например, по сравнению с 2019 годом въезжающих в страны Балтии и Восточной Европы иностранцев сократилось на 40%.