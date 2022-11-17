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На "Роза Хутор" пройдёт гастрономический фестиваль "Осенние истории"

Туризм

С 17 по 30 ноября на курорте "Роза Хутор" пройдет гастрономический фестиваль.

На "Роза Хутор" пройдёт гастрономический фестиваль "Осенние истории"

В этот период в девяти ресторанах курорта будут действовать специальные предложения, которые позволят гостям продегустировать эксклюзивные гастрономические сеты со скидками от 10 до 20 %.

Для участия в фестивале следует получить карту, в которой отражены действующие предложения заведений, предъявив ее в ресторане гость получает скидку. Карта доступна в кассах или отелях "Роза Хутор", где ее можно отсканировать с помощью QR кода с афиши фестиваля. При покупке прогулочного билета онлайн, в ваучере будет прикреплена ссылка для перехода на эту карту.

"Курорт давно стал и популярным гастрономическим направлением, некоторые гости приезжают только чтобы сходить в любимый ресторан. Сейчас в спокойный период межсезонья шеф-повара имеют больше возможностей для творческих поисков, что нашло отражение в меню фестиваля. Например, гастропаб "Трикони" предлагает попробовать сет из ферментированной капусты в кляре и соусе из угольных сливок и винного геля. Сейчас можно также протестировать разные варианты блюд с таким сезонным продуктом как хурма. Скажем, гастропаб "Цаца" готовит тартар из подкопченной говядины с вяленой хурмой, лесным орехом и сырным муссом, в ресторане Black Bar& Grill ее обжаривают на гриле и подают со страчателлой, заправкой из манго. А в Bierkeller Bar&Restaurant в рамках фестиваля предлагают киш из местной хурмы и яблок", — отмечают в пресс-службе "Роза Хутор".

В фестивале задействованы девять заведений курорта:

  1. #560 Bistro, Boomerang,
  2. "Рукола",
  3. "Трикони",
  4. "Цаца",
  5. "Усадьба Семигорья",
  6. Алкотека,
  7. Black Bar& Grill,
  8. Bierkeller Bar&Restaurant.

Кроме дегустации гастрономических изысков на фестивале "Осенние истории", гости "Роза Хутор" сейчас могут воспользоваться уникальной возможностью — прокатиться на самой протяженной в Европе канатной дороге "Стрела" (3,8 км) Этот шанс появляется только в межсезонье, когда перед зимним сезоном проходят профилактику другие подъемники ("Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс"). На "Стреле" можно подняться на высоту 1600 метров над уровнем моря, где открыт Горный парк. Здесь работает отличная фотозона для красочных фото на фоне впечатляющих ландшафтов, есть также весьма эффективная "мачта желаний" с разноцветными флажками. Гостям также предлагается пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы.

В период межсезонья гости курорта могут воспользоваться специальным тарифом "Полет на Стреле". Помимо катания на подъемнике он включает посещение интерактивного этно-парка "Моя Россия" и Музея Археологии. Среди обладателей билетов "Полет на стреле" будет впервые разыгран специальный приз — летний сезонный ски-пасс на канатные дороги "Роза Хутор". Подробные условия конкурса опубликованы на сайте и телеграмм-канале курорта.

Ожидается, что горнолыжный сезон на "Роза Хутор" откроется 23 декабря.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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