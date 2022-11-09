Yeni Akit: туристов из РФ по ошибке направили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Сотрудники российского туристического агентства ошиблись и отправили своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида, передаёт Yeni Akit.

По информации газеты, только на территории Турции путешественники осознали, что с их путёвками произошла путаница. Как пояснил эксперт в сфере туризма Бекир Фалай, российское турагентство, вероятно, забронировало билеты до Мардина через Стамбул.

"Когда клиенты оказались в Мардине вместо Мадрида, их ждал неожиданный сюрприз", — отметил источник.

По его словам, путешественники были поражены таким развитием событий. Однако в Ассоциации туристических компаний Мардина утверждают, что россиянам всё-таки понравился турецкий город.

Ранее стало известно, что Турция опасается снижения потока российских туристов в страну из-за проблем с использованием платёжных систем "Мир".