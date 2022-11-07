Что посмотреть на Роза Хутор за один день

Гостеприимный "Роза Хутор" встретил команду автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!", генеральным интернет-партнером которого является Pravda. Ru, и в очередной раз доказал, что Краснодарский край — это не только море. Отдых в горах — одна из особенностей этого места.

Канатная дорога на курорте Роза Хутор

Команда воспользовалась предложением, которое предоставляет курорт — безлимитное использование канатных дорог. Эксперты побывали на смотровых площадках на вершинах гор, а также немного, насколько позволила погода, погуляли по парку водопадов.

На самом курорте были проинспектированы этнопарк "Моя Россия" и Музей археологии.

В конце дня, погуляв по тропе здоровья, команда начала подготовку к обратной дороге.

Напомним, основная цель автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!" — тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский юг. Во время поездки участники автопробега планируют на себе проверить все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценить работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучить достопримечательности и их доступность для автопутешественников.