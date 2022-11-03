Автопробег "PROстранствие – Едем на Роза Хутор!" подошёл к финалу

Автопробег "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!", главным интернет-партнером которого является Pravda.Ru, с успехом финишировал на горном курорте, чтобы уже на следующий день принять участие в международном форуме "Горы. Туризм. Бизнес".

Основные мероприятия деловой программы форума и выставка горнолыжного оборудования, инвентаря и экипировки проходили в многофункциональном комплексе "Роза Холл". 60 курортов, государство и инвестиционные группы объединили усилия, чтобы создать новые сценарии развития отрасли в сложные времена. Важный вектор — межотраслевые партнерства с индустриями организации мероприятий и развлечений.

Участники автопробега выступили на сессии "Событийный календарь — ключевой инструмент развития территорий". Сегодня событийный туризм в России обретает новые формы — на первый план выходит экономика впечатлений, когда событие становится исключительной возможностью вовлечь потребителя, то есть туриста в новый уникальный опыт.

"Событие — это всегда повод для путешествия. Но автопробегу "PROстранствие" удалось сделать событием непосредственно само путешествие", — отмечает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ Светлана Чичкина.

"Синергия форума "Горы. Туризм. Бизнес" и автопробега прошла очень удачно. Один плюс один в сумме дало три", — пошутила модератор сессии Эллина Акиншина, президент АНО "Черноморское конвеншн бюро", генеральный продюсер MICE FORUM SOCHI.