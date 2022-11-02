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ЕСОТ подписал соглашение о сотрудничестве с минтуризма Краснодарского края

Туризм

30 и 31 октября команда автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!", генеральным интернет-партнером которого является Pravda. Ru, провела в Краснодарском крае. Ключевым событием шестого дня автопробега стала встреча с врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаилом Зарицким.

ЕСОТ подписал соглашение о сотрудничестве с минтуризма Краснодарского края

Напомним, что туристическое ведомство Краснодарского края завоевало Гран-при IV международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд" — 2022. Участники автопробега, среди которых в том числе и организаторы конкурса "PROбренд" — представители Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ, торжественно вручили Михаилу Зарицкому заслуженную награду. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края завоевало Гран-при в номинации "Брендинг территории" — самой популярной и престижной номинации конкурса.

Также в рамках автопробега состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между министерством и Союзом "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ". Подписи на документе поставили Михаил Зарицкий и вице-президент ЕСОТ Виктор Коваленко. Стороны договорились о сотрудничестве в создании и продвижении межрегиональных туристских маршрутов, привлечении дополнительных туристских потоков в Краснодарский край, создании новых брендовых маршрутов, в том числе межрегиональных.

"Мы уверены, что данное Соглашение не станет простой формальностью. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края открыто для любых новых проектов, готово оказывать содействие в реализации перспективных идей развития туризма в регионе и ждет интересных предложений", — отметил врио министра.

1 ноября караван из трех внедорожников CHERY TIGGO 8 PRO MAX отправился дальше — к конечной точке путешествия — на горный курорт "Роза Хутор", где примет участие в форуме "Горы. Туризм. Бизнес". По пути участники протестируют АЗС "Роснефть", которые выступают партнерами автопробега.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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