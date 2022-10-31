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Команда автопробега "PROстранствие" приняла участие в круглом столе в Воронеже

Туризм

27 октября команда автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!", генеральным интернет-партнером которого является Pravda.Ru, встретилась с представителями администрации Воронежской области, местным турбизнесом и средствами массовой информации.

Команда автопробега "PROстранствие" приняла участие в круглом столе в Воронеже

На круглом столе, который прошел в Воронеже в Доме журналистов, речь шла о развитии туризма в регионе в целом и конкретно — о нюансах автомобильных путешествий по трассе М-4 "Дон".

По данным региональных властей, Воронежскую область в прошлом году посетило два миллиона гостей, в первом квартале 2022 года рост составил 14%. По данным прошлого года, в среднем туристы проводили в регионе три ночи и потратили 17,6 млрд рублей. Прогнозы на следующий год — рост по этим же показателям — 15%, к 2025 году он должен составить 25%. Неудивительно, что при таких запланированных показателях администрация области заинтересована в привлечении туристов, в том числе и автомобильных.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников, один из способов задержать автомобильных туристов в регионе — строить многофункциональные придорожные комплексы, включающие средства размещения, точки питания, развлекательные центры. И такие примеры в регионе есть.

В свою очередь, вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина по итогам первого дня автопробега уже смогла поделиться первыми результатами тестирования путешествия на машине на российский Юг. Вывод однозначен — автопутешественникам есть смысл задержаться в Воронежской области — хотя бы для того, чтобы заехать в Рамонь посмотреть дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской.

Директор по маркетингу и электронной коммерции горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков поделился опытом организации приема автотуристов на курорте.

Встреча прошла плодотворно — воронежский турбизнес с интересом выслушал опыт и мнения участников автопробега, включая даже такие мелочи, как размещение в отелях с домашними животными или возможность использования банковских карт на всей территории региона.

Полную трансляцию круглого стола можно посмотреть в социальных сетях организаторов автопробега.

Напомним, что основная цель автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!" — тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский Юг. Во время поездки участники автопробега планируют на себе проверить все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценить работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучить достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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